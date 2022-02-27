Российских оккупантов в Киеве нет, - Кличко

Киев продолжает удерживать оборону, создается гуманитарный штаб, - отметил Кличко.

Киев успешно обороняют украинские военные. Ситуация в столице - контролируемая. В частности, в ночь на воскресенье, 27 февраля, защитники Киева обезвредили несколько диверсионных групп. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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"Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет. Но наши военные, правоохранители и терборона продолжают обнаруживать и

обезвреживать диверсантов. Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп. Именно для безопасности жителей мы ввели комендантский час до завтрашнего утра. Не выходите на улицы. Выйти можно только, если, по сигналу воздушной тревоги, вы идете в укрытие", - отметил Кличко.

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Мэр столицы рассказал, что оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Киева. В период с 24 февраля погибли 9 мирных жителей, 4 неизвестных и 18 военных. Ранены 106 человек.

Ситуация в городе контролируемая, подчеркнул Кличко. Объекты критической инфраструктуры работают. Не работает общественный транспорт и метро.

Мэр Киева Виталий Кличко / скриншот

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Тем временем в столице создают гуманитарный штаб для киевлян.

"Киев создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам. Сейчас мы прорабатываем логистику. И в ближайшее время будут обнародованы контакты для сбора помощи и волонтеров. А также информацию о том, куда обращаться тем, кому нужна помощь", - подытожил он.

Ранее мы писали о том, что в Киеве увеличили время комендантского часа.