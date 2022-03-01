Зеленский назначил главу военной администрации Киева

Кличко больше не глава КГГА, но остается мэром

Президент Владимир Зеленский назначил генерала Николая Жернова главой военной администрации города Киева. Об этом глава государства сообщил в своем новом видеообращении.

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"Оборона столицы — превыше всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного. Чтобы гарантировать оборону города. Чтобы блокировать врагу подступы к нашей столице. Чтобы у киевлян было все необходимое", — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Виталий Кличко, который до сих пор был главой Киевской городской госадминистрации, остается в должности мэра.

"У него будет своя сфера ответственности. И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места в столице", — заверил президент.

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Для справки. Николай Жернов родился 2 мая 1966 года в городе Степанаван в Армении. В 1987 году окончил высшее военно-инженерное командное училище в Каменец-Подольском, а в 2009 году – Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень).

В 2001-2002 гг. участвовал в миротворческой миссии в Южном Ливане.

Позднее командующим силами поддержки, занимался инженерным обеспечением ВСУ в 2014−15 годах.

Напомним, поезда из Киева отправляются с задержкой из-за обстрелов. В "Укрзализныце" сообщили о задержках в отправлении поездов в связи с боевыми действиями.

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