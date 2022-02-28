Поезда из Киева отправляются с задержкой из-за обстрелов

В "Укрзализныце" сообщили о задержках в отправлении поездов в связи с боевыми действиями.

Поезда из Киева отправляются с задержкой из-за боевых действий в столице. Дело в том, что была повреждена контактная сеть. Об этом сообщает Укрзализныця в понедельник, 28 февраля.

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"Из-за повреждения контактной сети в результате обстрелов вблизи Центрального вокзала Киева, которое произошло 27 февраля, пассажирские поезда отправляются с задержками", - говорится в сообщении.

Железнодорожники попросили пассажиров внимательно следить за табло на столичном вокзале и слушать объявления.

Ранее мы писали о том, что комендантский час в Киеве сегодня начнетсяв 20:00 и продлится до 7 утра. Находиться на улицах города в это время категорически запрещено.