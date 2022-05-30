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Киевлянин продал 800 липовых удостоверений журналиста

Мужчина изготавливал также поддельные пресс-карты аккредитации при Минобороны
 |  Автор: Юрий Кобзар
Киевлянин продал 800 липовых удостоверений журналиста
Киевлянин продавал липовые документы / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали мужчину, который изготавливал и продавал поддельные документы – журналистские удостоверения, разрешения на оружие и др. через свой сайт. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Как выяснили правоохранители, 57-летний директор издательства наладил целый бизнес по изготовлению фальшивых удостоверений. Клиентам предлагалось заполнить соответствующую анкету на сайте и прислать фото. 

Помимо журналистских удостоверений по желанию клиента злоумышленники также изготовлял пресс-карты аккредитации при Министерстве обороны Украины, справки на получение травматического оружия, государственные номерные знаки.

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Стоимость липового документа составляла 3-5 тысяч гривен. Услугами воспользовались около 800 человек.

Действия киевлянина квалифицировали по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, на Буковине волонтеры продавали ввезенные как гумпомощь машины. Фигурантам уголовного производства уже сообщили о подозрении в преступлении.

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