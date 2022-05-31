Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Киеве пока не будут начинать пляжный сезон

Об этом сообщила пресс-служба КГВА.
 |  Автор: Виталий Кулак
В Киеве пока не будут начинать пляжный сезон
Иллюстративное фото / kyivcity.gov.ua

Пляжный сезон в Киеве пока начинать не планируют. Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

В сообщении говорится, что пляжный сезон в столице пока не планируют открывать по нескольким причинам – безопасность жителей и проверка территории на наличие взрывоопасных предметов.

Уже в ближайшее время на пляжах и в зонах отдыха Киева начнется обследование дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов. В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать такие места сейчас не советуют.

Читайте также: Кличко сообщил, сколько погибло жителей во время попыток штурма Киева

Нужно отметить, что в Киеве уже также начинаются лабораторные проверки воды водоемов и питьевой воды.

Напомним, ранее в КГВА отреагировали на слухи о возможном новом наступлении российских оккупантов на Киев.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK