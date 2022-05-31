В Киеве пока не будут начинать пляжный сезон

Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

Пляжный сезон в Киеве пока начинать не планируют. Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

В сообщении говорится, что пляжный сезон в столице пока не планируют открывать по нескольким причинам – безопасность жителей и проверка территории на наличие взрывоопасных предметов.

Уже в ближайшее время на пляжах и в зонах отдыха Киева начнется обследование дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов. В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать такие места сейчас не советуют.

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Нужно отметить, что в Киеве уже также начинаются лабораторные проверки воды водоемов и питьевой воды.

Напомним, ранее в КГВА отреагировали на слухи о возможном новом наступлении российских оккупантов на Киев.

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