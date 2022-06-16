В Киеве предприниматель хотел продать гуманитарные внедорожники ВСУ

Автомобили предназначались одной из украинских воинских частей

В Киеве задержали предпринимателя, который пытался продать автомобили ВСУ, ввезенные в Украину как гуманитарная помощь. Об этом сегодня сообщили в городской прокуратуре.

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“Согласно материалам следствия, владелец СТО, располагая двумя автомобилями польской регистрации, которые в соответствии с Декларацией о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, были ввезены в Украину с целью дальнейшей передачи для нужд одной из воинских частей, организовал их продажу”, - поделились в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что 2 июня покупатель осмотрел внедорожники и дал 400 долларов задатка. Предприниматель отремонтировал авто и во время получения остальной суммы, 6100 долларов, был задержан.

Второго июня после осмотра транспортных средств покупателем мужчина получил задаток в сумме 400 дол. В дальнейшем после проведения ремонта автомобилей и получения второй части средств на сумму 6 100 дол. мужчину задержали. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что 14 июня в Печерском районе Киева правоохранители разоблачили и задержали псевдоволонтера, который продавал гуманитарную помощь.

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