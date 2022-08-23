В Киеве начался резкий рост заболеваемости COVID – КГГА

Специалисты уже говорят о необходимости вернуться к карантинным ограничениям

В Киеве резко выросло число новых заражений коронавирусом. За последнюю неделю число заболевших выросло втрое в сравнении с предыдущей неделей. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

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Так, если в период с 8 по 14 августа в Киеве зарегистрировали 316 новых случаев заболевания, то с 15 до 21 августа этот показатель вырос уже до 956.

"На самом деле ситуация выглядит достаточно тревожной. Я бы рекомендовала вернуться к маске и снова положить в сумки и карманы дезинфектанты для рук. Кроме того, обязательно соблюдать правила: заболел – сиди дома, обращаться к врачу в случае малейших проявлений недуга и выполнять все его рекомендации, чтобы минимизировать риски осложнений коронавируса и не подвергать опасности близких", – заявила Гинзбург.

Напомним, уровень загрязненности воздуха в Киеве остается высоким. 23 августа зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли).

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