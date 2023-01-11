В КГГА ответили, будут ли в Киеве делать укрытия на остановках

В КГГА сообщили, что в Украине нет соответствующих стандартов и норм для строительства и установки укрытий на остановках общественного транспорта.

| Автор: Мальцева Ольга

Строительство укрытий на остановках общественного транспорта должно выполняться согласно нормам и стандартам, однако их пока нет в Украине и жителям стоит пользоваться имеющимися укрытиями. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью для ТСН.

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На вопрос корреспондента, будут ли в столице создавать укрытия на остановках общественного транспорта, Поворозник ответил, что такие укрытия должны быть выполнены по соответствующим стандартам и нормам.

Он пояснил, что в нормах должно быть прописано:

1) на сколько людей рассчитано такое укрытие;

2) люди там должны сидеть или стоять;

3) должен там быть туалет или нет;

4) какой будет категория прочности такого укрытия.

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"У нас пока нет соответствующих государственных стандартов на такие укрытия. А просто поставить бетонные блоки и назвать "укрытием" - это не выход. И я бы такого не делал. Не дай Бог, что-то прилетит в такое укрытие и там погибнут люди, сразу будут вопросы: кто и на каких основаниях их устанавливал в городе", - заявил Поворозник.

Он отметил, что для реализации укрытий на остановках транспорта должны быть разработаны государственные стандарты. Только после этого можно будет их разрабатывать и устанавливать, четко соблюдая все рекомендации.

Первый заместитель председателя КГГА добавил, что сейчас нужно пользоваться стандартными и имеющимися укрытиями - подземные пешеходные переходы, паркинги, станции метро.

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Напомним, в Киев прибыли мэры четырех европейских столиц. С визитом в Киев прибыли мэр Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы.



