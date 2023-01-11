Омбудсмены Украины и РФ провели встречу в Турции

Лубинец и Москалькова обсудили гуманитарные проблемы, связанные с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран.

Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец провел встречу в Турции с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей состоялась встреча с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран. А также обменялись конкретными предложениями", – написал он.

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