ВСУ наносят сокрушительные удары армии РФ: за сутки уничтожено 1120 оккупантов и 5 танков
По состоянию на 1 мая 2024 года украинские силы нанесли значительные потери российским оккупантам. Согласно обновленным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, общие потери врага составляют:
Читайте также: Во Франции сказали, что необходимо для мира на Ближнем Востоке
- личный состав: около 469840 (+1120) человек
- танки: 7312 (+5) ед
- боевые бронированные машины: 14067 (+21) ед
- артиллерийские системы: 12024 (+13) ед
- РСЗО: 1053 (+0) ед
- средства ПВО: 780 (+1) ед
- самолеты: 348 (+0) ед
- вертолеты: 325 (+0) ед
Читайте также: Александр Лукашенко строит огромную резиденцию под Сочи - СМИ
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 9538 (+7)
- крылатые ракеты: 2126 (+0)
- корабли/катера: 26 (+0) ед.
- подводные лодки: 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн: 16175 (+33) ед
- специальная техника: 1980 (+3)
Важно отметить, что данные постоянно обновляются и могут быть неполными.
В последние дни украинские военные получили значительные успехи на поле боя, нанеся оккупантам серьезные потери. Эти потери свидетельствуют о высокой боеспособности украинской армии и ее решимости освободить свою землю от российских захватчиков.
Напомним, в Дании введут срочную службу для женщин. По новому законодательству, женщины будут проходить срочную службу на тех же условиях, что и мужчины.