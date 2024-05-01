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ВСУ наносят сокрушительные удары армии РФ: за сутки уничтожено 1120 оккупантов и 5 танков

За сутки армия РФ потеряла 1 120 человек, 5 танков, 13 артсистем, 7 БПЛА и много другой техники.
 |  Автор: Мальцева Ольга
ВСУ наносят сокрушительные удары армии РФ: за сутки уничтожено 1120 оккупантов и 5 танков
Иллюстративное фото / Getty images

По состоянию на 1 мая 2024 года украинские силы нанесли значительные потери российским оккупантам. Согласно обновленным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, общие потери врага составляют:

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  • личный состав: около 469840 (+1120) человек
  • танки: 7312 (+5) ед
  • боевые бронированные машины: 14067 (+21) ед
  • артиллерийские системы: 12024 (+13) ед
  • РСЗО: 1053 (+0) ед
  • средства ПВО: 780 (+1) ед
  • самолеты: 348 (+0) ед
  • вертолеты: 325 (+0) ед

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  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 9538 (+7)
  • крылатые ракеты: 2126 (+0)
  • корабли/катера: 26 (+0) ед.
  • подводные лодки: 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн: 16175 (+33) ед
  • специальная техника: 1980 (+3)

Важно отметить, что данные постоянно обновляются и могут быть неполными.

В последние дни украинские военные получили значительные успехи на поле боя, нанеся оккупантам серьезные потери. Эти потери свидетельствуют о высокой боеспособности украинской армии и ее решимости освободить свою землю от российских захватчиков.

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