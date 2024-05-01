ВСУ наносят сокрушительные удары армии РФ: за сутки уничтожено 1120 оккупантов и 5 танков

За сутки армия РФ потеряла 1 120 человек, 5 танков, 13 артсистем, 7 БПЛА и много другой техники.

| Автор: Мальцева Ольга

По состоянию на 1 мая 2024 года украинские силы нанесли значительные потери российским оккупантам. Согласно обновленным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, общие потери врага составляют:

Читайте также: Во Франции сказали, что необходимо для мира на Ближнем Востоке

личный состав: около 469840 (+1120) человек

танки: 7312 (+5) ед

боевые бронированные машины: 14067 (+21) ед

артиллерийские системы: 12024 (+13) ед

РСЗО: 1053 (+0) ед

средства ПВО: 780 (+1) ед

самолеты: 348 (+0) ед

вертолеты: 325 (+0) ед

Читайте также: Александр Лукашенко строит огромную резиденцию под Сочи - СМИ

БПЛА оперативно-тактического уровня: 9538 (+7)

крылатые ракеты: 2126 (+0)

корабли/катера: 26 (+0) ед.

подводные лодки: 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн: 16175 (+33) ед

специальная техника: 1980 (+3)

Важно отметить, что данные постоянно обновляются и могут быть неполными.

В последние дни украинские военные получили значительные успехи на поле боя, нанеся оккупантам серьезные потери. Эти потери свидетельствуют о высокой боеспособности украинской армии и ее решимости освободить свою землю от российских захватчиков.

Напомним, в Дании введут срочную службу для женщин. По новому законодательству, женщины будут проходить срочную службу на тех же условиях, что и мужчины.