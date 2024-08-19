КМИС: поддержка медицинского каннабиса в Украине выросла после акцента на обезболивании

Большинство украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса для облегчения боли.

| Автор: Мальцева Ольга

Поддержка легализации медицинского каннабиса значительно выросла среди украинцев, когда они узнали, что этот препарат может помочь людям, страдающим от боли, как показал опрос Киевского международного института социологии.

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В рамках исследования были проведены эксперименты с различными формулировками вопросов. Когда респондентам задали основной вопрос «Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса?», 43% ответили положительно, 16% выступили против, а 41% заняли нейтральную или неопределенную позицию.

Когда акцент сделали на том, что речь идет о марихуане как легком наркотике, поддержка немного выросла до 45%, тогда как количество противников увеличилось до 23%. Наибольшую поддержку было зафиксировано, когда отмечали облегчение боли: 57% респондентов высказались за легализацию, 14% - против, а 28% остались нейтральными или неопределенными.

Опрос / kiis.com.ua

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Опрос был проведен КМИС по собственной инициативе в период с 16 по 22 мая 2024 года. В нем приняли участие 1067 взрослых украинцев, проживающих на подконтрольных правительству территориях. Статистическая погрешность составляет не более 3,4%.

Напомним, в Украине вступил в действие закон о легализации медицинского каннабиса. Он разрешает использование каннабиса для медицинских целей, исключает его из перечня опасных веществ, и вводит систему лицензирования и контроля за всеми этапами оборота.