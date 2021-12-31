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Группу послов G7 в Украине на 2022 год возглавит Германия

На протяжении 2021 года председателем была Великобритания.
 |  Автор: Иван Кузенко
Группу послов G7 в Украине на 2022 год возглавит Германия
Флаги Украины и Германии / depositephotos.com

Группу послов G7 в Украине на 2022 год возглавит Германия. Об этом сказано на странице дипломатов в Twitter.

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Так, в сообщении говорится, что 31 декабря стало последним днем, когда в группе послов G7 в Украине была председателем Великобритания.

"Для нас было честью и привилегией возглавлять эту группу амбициозного плана реформ в Украине", – говорится в сообщении.

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Уже завтра, 1 января, эстафета будет передана команде немецкого посольства и послу Анке Фельдгузен.

Стоит отметить, что к публикации был также прикреплен снимок, на котором британский посол передает церемониальную булаву коллеге из ФРГ.

Передача церемониальной булавы / twitter.com/G7AmbReformUA
Передача церемониальной булавы / twitter.com/G7AmbReformUA

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против предоставления Украине защитного вооружения.

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