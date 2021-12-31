Стало известно, сколько украинцев встретят Новый год в поездах

Этой ночью в дороге будут сразу 86 поездов

10 тысяч украинцев встретят Новый год в пути / facebook.com/Ukrzaliznytsia

Новый 2022 год в поездах "Укрзализныци" встретят около 10 тысяч пассажиров. Такие подсчеты сделали в пресс-службе железнодорожной компании.

Читайте также: єПідтримка: украинцы купили 100 тысяч ж/д билетов

"В новогоднюю ночь около 10 тысяч пассажиров будут путешествовать в 86 поездах АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на период новогодне-рождественских праздников компания выпустила на маршруты 17 дополнительных пассажирских поездов. Кроме того, еще двум поездам продлен маршрут, а четырем – увеличена периодичность курсирования.

Читайте также: Какой должна быть "новогодняя погода": Синоптики развеяли мифы

"Железнодорожники фиксируют 20% увеличения продаж билетов по сравнению с сезоном 2020/2021 на пиковые даты зимних перевозок: 29, 30 декабря 2021 года и 2, 8, 9 января 2022 года", — отметили в компании.

Также на праздники заметно вырос пассажиропоток в направлении главных зимних курортов страны – Буковеля, Ворохты, Яремче и Ясиня.

Напомним, социологи выяснили, какие подарки украинцы хотят "под елочку". Взрослые украинцы в этом году оказались гораздо менее меркантильными, чем в предыдущие годы.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.