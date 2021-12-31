Кабмин ввел госрегулирование стоимости батона и подсолнечного масла

Кабинет Министров Украины установил обязательное государственное регулирование стоимости батона и подсолнечного масла.

| Автор: Шароди Диана

Кабмин внес батон и подсолнечное масло в список пищевых продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать реализующие их субъекты хозяйствования. Кроме того, Кабмин своим решением в четверг, 30 декабря, запретил поднимать цену на данные продукты за раз больше чем на 10%.

Об этом bigmir.net узнал из постановления Кабмина №1432 от 30 декабря 2021 года.

"Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2020 №341, дополнить абзацами такого содержания: "Батон" и "Масло подсолнечное",

— сказано в документе.

Постановление Кабмина №341 от 22 апреля 2020 года определяет, что крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца куриные категории С1, тушка куриная, вода минеральная негазированная и масло сливочное жирностью 7% — это товары, которые подлежат обязательному декларированию повышения цен. Это связано с тем, что данные продукты входят в список товаров первой необходимости.

Напомним, 30 декабря, в четверг, уже второй раз за неделю на зарплаты шахтерам перечислили крупную сумму – 500 млн грн. Перевод совершало ГП "Укруголь".