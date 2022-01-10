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На 30-40% за год: как в Украине выросли цены на продукты
Средние цены на продукты питания в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 13,3%. Общая инфляция составила 10%.
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Такие цифры приводит Государственная служба статистики Украины в своем отчете за январь 2022.
Больше всего подорожали в Украине такие продукты питания:
- подсолнечное масло - на 38,8%;
- сахар - на 28,3%;
- яйца - на 19,0%;
- хлеб - на 18,7%.
- сливочное масло подорожало 13,6%;
- мясо и мясопродукты подорожали — на 12,9 %;
- овощи подорожали на 12,7%;
- молоко - на 11,3%,;
- рыба и рыбопродукты - на 9,3%.
Однако тенденция подорожания прослеживается не во всем. Например, стоимость фруктов опустилась на 10,2%.
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Напомним, в течение 2021 года рейтинг Владимира Зеленского и правящей партии менялся. Несмотря на то, что в течение года Зеленский и его ближайшие конкуренты теряли несколько процентов рейтинга, в декабре 2021 года статистика поддержки была примерной такой же, как и в январе 2021.