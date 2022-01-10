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На 30-40% за год: как в Украине выросли цены на продукты

Стоимость отдельных продуктов питания и бытового использования в Украине выросла.
 |  Автор: Шароди Диана
На 30-40% за год: как в Украине выросли цены на продукты
Госстат подсчитал, на сколько подорожали продукты в Украине / ukrstat.gov.ua

Средние цены на продукты питания в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 13,3%. Общая инфляция составила 10%. 

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Такие цифры приводит Государственная служба статистики Украины в своем отчете за январь 2022. 

Больше всего подорожали в Украине такие продукты питания:

  • подсолнечное масло - на 38,8%;
  • сахар - на 28,3%;
  • яйца - на 19,0%;
  • хлеб - на 18,7%.
  • сливочное масло подорожало 13,6%;
  • мясо и мясопродукты подорожали — на 12,9 %;
  • овощи подорожали на 12,7%;
  • молоко - на 11,3%,;
  • рыба и рыбопродукты - на 9,3%. 

Однако тенденция подорожания прослеживается не во всем. Например, стоимость фруктов опустилась на 10,2%. 

Госстат подсчитал, на сколько подорожали продукты в Украине / www.ukrstat.gov.ua
Госстат подсчитал, на сколько подорожали продукты в Украине / www.ukrstat.gov.ua

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Напомним, в течение 2021 года рейтинг Владимира Зеленского и правящей партии менялся. Несмотря на то, что в течение года Зеленский и его ближайшие конкуренты теряли несколько процентов рейтинга, в декабре 2021 года статистика поддержки была примерной такой же, как и в январе 2021.

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