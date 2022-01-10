На 30-40% за год: как в Украине выросли цены на продукты

Стоимость отдельных продуктов питания и бытового использования в Украине выросла.

| Автор: Шароди Диана

Госстат подсчитал, на сколько подорожали продукты в Украине / ukrstat.gov.ua

Средние цены на продукты питания в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 13,3%. Общая инфляция составила 10%.

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Такие цифры приводит Государственная служба статистики Украины в своем отчете за январь 2022.

Больше всего подорожали в Украине такие продукты питания:

подсолнечное масло - на 38,8%;

сахар - на 28,3%;

яйца - на 19,0%;

хлеб - на 18,7%.

сливочное масло подорожало 13,6%;

мясо и мясопродукты подорожали — на 12,9 %;

овощи подорожали на 12,7%;

молоко - на 11,3%,;

рыба и рыбопродукты - на 9,3%.

Однако тенденция подорожания прослеживается не во всем. Например, стоимость фруктов опустилась на 10,2%.

Госстат подсчитал, на сколько подорожали продукты в Украине / www.ukrstat.gov.ua

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Напомним, в течение 2021 года рейтинг Владимира Зеленского и правящей партии менялся. Несмотря на то, что в течение года Зеленский и его ближайшие конкуренты теряли несколько процентов рейтинга, в декабре 2021 года статистика поддержки была примерной такой же, как и в январе 2021.