В ВСУ полностью привиты от COVID 95% военных

Министр обороны заявил, что будет сделано все необходимое, чтобы сертификаты вакцинации военных отражались в приложении Дія.

В украинской армии две дозы вакцины от коронавируса получили 95% военнослужащих. Рассматривается вопрос бустерной вакцинации военных. Об этом в понедельник, 10 января, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Сегодня Вооруженные силы являются лидерами по уровню вакцинации в стране. Полностью привилось 95% личного состава. Сейчас встает вопрос введения бустерной вакцины", - цитируют в ведомстве министра обороны Алексея Резникова.

По его словам, Минобороны обратится в Минздрав за некоторыми разъяснениями в вопросе ревакцинации, в частности относительно тех случаев, когда максимальный период для получения третьей дозы (девять месяцев) уже прошел.

Также Резников заявил, что будет сделано все необходимое, чтобы сертификаты вакцинации военных отражались в приложении Дія, и отметил, что после бустерной прививки сертификаты об иммунизации от коронавируса будут выдаваться на 270 дней.

По последним данным Минобороны, с начала вакцинальной кампании в Вооруженных силах Украины одну дозу COVID-вакцины получили 238 780 человек, две дозы - 233 094 человека.

Как сообщалось, в Украине планируют поощрять к вакцинации от коронавируса жителей сел. С этой целью власти организуют работу 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по малым населенным пунктам для обеспечения доступности прививки их жителям.