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"Пора договариваться о прекращении конфликта", — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с советниками лидеров Франции и Германии, которые прибыли в Киев для переговоров с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
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Об этом информирует пресс-служба ОП.
Зеленский в ходе встречи заявил, что Украине готова принимать все необходимые решения, принятые по результатам саммита лидеров четырех стран.
"Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран",
— констатировал Владимир Зеленский.
Франция, Германия и Украина обсудили текущее положение дел в Украине, с учетом нависающей агрессии РФ в виде вооружения, которое базируется вблизи границы.
Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования.
Также стороны в который раз вспомнили о том, что боевики не придерживаются режима "прекращения огня".
"Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддерживает эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита нормандской четверки. Проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования",
— констатировал Андрей Ермак.
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Напомним, российская сторона заявляет, что никаких уступок с их стороны в ходе переговоров в Женеве не будет. Все требования достаточно четко сформулированы, и уступать своими интересами в РФ не готовы.