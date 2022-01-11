"Пора договариваться о прекращении конфликта", — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта.

| Автор: Шароди Диана

Владимир Зеленский принял советников лидеров Франции и Германии, которые прибыли в Киев для переговоров с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с советниками лидеров Франции и Германии, которые прибыли в Киев для переговоров с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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Об этом информирует пресс-служба ОП.

Зеленский в ходе встречи заявил, что Украине готова принимать все необходимые решения, принятые по результатам саммита лидеров четырех стран.

"Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран",

— констатировал Владимир Зеленский.

Франция, Германия и Украина обсудили текущее положение дел в Украине, с учетом нависающей агрессии РФ в виде вооружения, которое базируется вблизи границы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования.

Также стороны в который раз вспомнили о том, что боевики не придерживаются режима "прекращения огня".

"Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддерживает эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита нормандской четверки. Проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования",

— констатировал Андрей Ермак.

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Напомним, российская сторона заявляет, что никаких уступок с их стороны в ходе переговоров в Женеве не будет. Все требования достаточно четко сформулированы, и уступать своими интересами в РФ не готовы.