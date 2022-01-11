Злоумышленникам, согласно УК Украины, грозит до 12 лет лишения свободы.

В Сумах полицейские задержали участников преступной группы, которые сбывали наркотики и психотропные вещества. Запрещенные вещества сбывали на территории всей Сумской области, сообщил Отдел коммуникации полиции Сумской области.

По версии досудебного следствия, организовали сбыт наркотиков и психотропных веществ два жителя города Сумы. Сбыт происходил путем так называемых закладок.

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В ходе обысков по месту проживания мужчин и в автомобиле, которым они пользовались, обнаружено более 200 упаковок наркотических средств и психотропных веществ, подготовленных для сбыта (общий вес около 1 кг). Среди изъятого: каннабис, амфетамин и PVP.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупных размерах). Максимальное наказание по этой статье - 12 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее стало известно, что полицейские Винницкой области разоблачили межрегиональную преступную группу, участники которой занимались сбытом метадона. Ее возглавляла 32-летняя женщина.

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В Сумах задержали группу наркоторговцев / npu.gov.ua

В Сумах задержали группу наркоторговцев / npu.gov.ua

В Сумах задержали группу наркоторговцев / npu.gov.ua