Названо имя солдата, погибшего вчера на Донбассе

Он погиб в районе поселка Новотошковское Луганской области.

Вчера, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области в результате обстрела боевиков погиб 28-летний старший солдат Виктор Кучеренко. Об этом сообщила Баштанская районная государственная администрация.

В сообщении говорится, что Виктор Кучеренко проходил службу по контракту в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде Вооруженных силу Украины. Он погиб в районе поселка Новотошковское Луганской области.

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Виктор Кучеренко родился в селе Антоновка Новоодесского района Николаевской области. Окончил Казанковское СПТУ. Жил в селе Новолазаровка. У него остались мать и отец.

"Трудно найти такие слова, которые смогли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека… Разделяем вместе с родными и близкими эту боль, склоняем головы и поддерживаем Вас в час скорби… Вечная память и уважение нашим Героям", - говорится в сообщении Баштанской РГА.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта на Донбассе. Он также сказал, что Украина готова к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран.

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