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Боевики обстреляли позиции ООС около Причепиловки — сводка
В среду, 12 января, вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. К счастью, пострадавших среди украинских военных и украинского населения нет.
Об этом отчитывается в своей вечерней сводке пресс-центр штаба ООС.
Известно, что на протяжении последних суток огонь незаконные вооруженные формирования открывали исключительно вблизи Причепиловки. Там боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов.
В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрел.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними",
— сказано в сообщении штаба ООС.
Военнослужащие сообщают, что на данный момент в штабе Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной российской агрессии.
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Напомним, по материалам Службы безопасности Украины еще 3 боевика незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" заочно приговорены судом к 9, 10 и 11 годам лишения свободы.