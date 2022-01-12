Боевики обстреляли позиции ООС около Причепиловки — сводка

На протяжении последних суток боевики так называемых республик "ЛДНР" снова прибегли к нарушениям "режима тишины".

| Автор: Шароди Диана

Никто из украинских военных за последние сутки не пострадал / Иллюстративное фото / www.facebook.com/pressjfo.news

В среду, 12 января, вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. К счастью, пострадавших среди украинских военных и украинского населения нет.

Об этом отчитывается в своей вечерней сводке пресс-центр штаба ООС.

Известно, что на протяжении последних суток огонь незаконные вооруженные формирования открывали исключительно вблизи Причепиловки. Там боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов.

В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрел.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними",

— сказано в сообщении штаба ООС.

Военнослужащие сообщают, что на данный момент в штабе Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

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Напомним, по материалам Службы безопасности Украины еще 3 боевика незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" заочно приговорены судом к 9, 10 и 11 годам лишения свободы.