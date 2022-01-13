Сутки в ООС: украинский военнослужащий получил боевую травму

Боевики использовали минометы калибра 120 мм, а также ручные и станковые гранатометы.

За минувшие сутки, 12 января 2022 года, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники 3 раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщила в Facebook пресс-служба штаба ООС.

В частности, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих возле населенных пунктов Причепиловка и Новозвановка. Они использовали минометы калибра 120 мм, а также ручные и станковые гранатометы.

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В результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил боевую травму. Сейчас он находится в медицинском учреждении. Врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

По состоянию на 7 утра 13 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 10 января 2021 года во время работ по восстановлению минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории возле населенного пункта Крутая Балка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих.

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Следователи ГБР по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, что повлекло за собой тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода).

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