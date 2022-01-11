ГБР расследует обстоятельства гибели двух солдат на Донбассе

10 января во время работ по восстановлению минно-взрывных заграждений в результате взрыва погибли двое военнослужащих.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по факту гибели двух украинских военнослужащих в районе проведения Операции объединенных сил в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, что повлекло за собой тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода).

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По предварительной информации, 10 января 2021 года во время работ по восстановлению минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории возле населенного пункта Крутая Балка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. На месте происшествия работают прокуроры Донецкой спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере, следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты взрывотехнической службы ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта на Донбассе, и что Украина готова к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран.

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Место происшествия / gp.gov.ua