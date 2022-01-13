В Черкассах сообщили о минировании всех ТРЦ

В Черкассах в четверг, 13 января, поступило сообщение о "минировании" всех торгово-развлекательных центров.

| Автор: Шароди Диана

Правоохранители сейчас проверяют эту информацию / Иллюстративное фото / УНИАН

Правоохранители сейчас проверяют информацию о минировании, на месте работают взрывотехники.

Читайте также: В огне погибли 39 человек, утонули — 11: ГСЧС о происшествиях за неделю

Об этом сообщает полиция города. Известно, что все сообщения о минировании поступили анонимно.

"В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы. Сейчас правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов",

— говорят в полиции.

Для проверки из якобы "заминированных" зданий эвакуировали персонал и клиентов.

Отметим, что за ложное сообщение о минировании предусмотрено лишение свободы от двух до шести лет, напомнили в полиции.

Читайте также: В ГСЧС назвали число погибших в новогоднюю ночь

Напомним, днем ранее в Киеве заминировали все аэропорты. В аэропортах работали кинологи и взрывотехники, медики скорой помощи. Специалисты диагностировали помещение стратегически важных объектов, однако взрывчатки там не нашли.

Национальная полиция проверяет все сообщения о минировании. С начал года уже задержано девять злоумышленников, некоторые из которых в момент совершения звонка были пьяны. Часть сообщений об угрозе безопасности граждан поступает с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.