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В Черкассах сообщили о минировании всех ТРЦ
Правоохранители сейчас проверяют информацию о минировании, на месте работают взрывотехники.
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Об этом сообщает полиция города. Известно, что все сообщения о минировании поступили анонимно.
"В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы. Сейчас правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов",
— говорят в полиции.
Для проверки из якобы "заминированных" зданий эвакуировали персонал и клиентов.
Отметим, что за ложное сообщение о минировании предусмотрено лишение свободы от двух до шести лет, напомнили в полиции.
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Напомним, днем ранее в Киеве заминировали все аэропорты. В аэропортах работали кинологи и взрывотехники, медики скорой помощи. Специалисты диагностировали помещение стратегически важных объектов, однако взрывчатки там не нашли.
Национальная полиция проверяет все сообщения о минировании. С начал года уже задержано девять злоумышленников, некоторые из которых в момент совершения звонка были пьяны. Часть сообщений об угрозе безопасности граждан поступает с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.