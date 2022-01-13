В РФ пригрозили "положить конец" военным планам Украины по Донбассу

В российском МИДе уверены, что "в голову властям Украины могут прийти самые немыслимые вещи"

Силовое решение конфликта на Донбассе – "это путь в никуда", от которого Россия решительно предостерегает Украину. Об этом в интервью российским журналистам заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Читайте также: В Германии призвали не смешивать "Севпоток-2" с конфликтом между Украиной и РФ

"Мы самым решительным образом предостерегаем и Киев, и его западных партнеров от подобного рода замыслов, если они у кого-то формируются, потому что это просто путь в никуда… Сценарии могут быть совершенно разными", - заявил российский дипломат.

При этом Рябков отметил, что "в голову властям Украины могут прийти самые немыслимые вещи", поэтому военные предлагают Владимиру Путину "варианты" на случай ухудшения ситуации.

Читайте также: У Путина недовольны переговорами с НАТО и США

"То есть, в головы в Киеве могут прийти абсолютно немыслимые на сегодня вещи. Нужно положить этому конец, нужно вернуть Украину к реальному выполнению минского комплекса мер", — сказал Рябков.

Напомним, МИД РФ заявил, что им "уже отступать некуда, дальше будут другие меры" в отношении НАТО.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.