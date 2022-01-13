"Нам уже отступать некуда, дальше будут другие меры", - МИД РФ о НАТО

Москва продолжает делать грозные заявления из-за нежелания НАТО выполнять ее требования

США и НАТО отказались идти навстречу Кремлю по так называемым "гарантиям безопасности", поэтому Россия примет "другие меры и приемы" по сложившейся ситуации. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишут российские СМИ.

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"Главная проблема – США и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год", - заявил он.

Рябков, лично принимавший участие в переговорах с американцами, посетовал, что "позиция НАТО по вопросу о нерасширении альянса непробиваемая, это тревожно".

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"Если бы не было настолько изменившейся ситуации, какую мы имеем сегодня, если бы не было настолько срочной постановки вопроса Москвой о том, что нужно договориться, потому что нам уже отступать некуда. Мы уже видим, что дальше будут применяться другие меры, другие приемы в отношении оппонентов, если они не учтут наши требования и наши потребности", - заявил он.

Напомним, у Путина недовольны переговорами с НАТО и США. Россияне заявили о разногласиях по "определенным вопросам".

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