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Боевики обстреляли Причепиловку и Станицу Луганскую

В четверг, 13 января, российские боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
 |  Автор: Шароди Диана
Боевики обстреляли Причепиловку и Станицу Луганскую
Благодаря усилиям украинских воинов рубежи подразделений ВСУ остались прежними / Иллюстративное фото / EPA / UPG

Незаконные вооруженные формирования на востоке Украины применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение. Никто из личного состава ВСУ не пострадал. 

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Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС за 13 января, четверг.

Сообщается, один из обстрелов, совершённый боевиками в течение 13 января, был зафиксирован вблизи Причепиловки — в том же направлении, что и днем ранее. 

Там российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Помимо того, боевики, в обход международных договоренностей, стреляли и в Луганской области — минометы калибра 120 мм направили в сторону позиций ВСУ и мирных жителей населенного пункта Станица Луганская. 

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", 

— сообщают в пресс-центре штаба Операции объединенных сил. 

По состоянию на 13 января 2022 года подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

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Напомним, Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который в 2022 году возьмет верховенство на ОБСЕ, уже запланировал посетить украинский Донбасс. Посетить восточную Украину Рау планирует для того, чтобы оценить реальную ситуацию.

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