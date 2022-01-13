В МИД рассказали как помогают украинцам, застрявшим в Казахстане

Министерство иностранных дел Украины поддерживает своих граждан, которые остались в Казахстане и по тем или иным причинам не могут вернуться на родину.

| Автор: Шароди Диана

В Алматы застряли украинцы, МИД Украины держит с ними связь / facebook.com/alaportofficial

Украинское МИД работает над тем, чтобы помочь украинцам, застрявшим в Казахстане, в кратчайшие сроки вернуться на родину.

Такое заявление сделал спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

Чиновник говорит, что международный аэропорт Алматы уже частично вернулся к работе, поэтому некоторые гражданские рейсы выполняются.

На данный момент известно, что уже состоялись рейсы в Нур-Султан и Бишкек.

В ближайшее время все желающие украинцы смогут вылететь на родину. Однако конкретных дат чиновник не назвал. Тем не менее, он уточнил, что договоренности с авиаперевозчиком уже есть.

"Дипломаты и авиаперевозчик работают над скорейшим восстановлением рейсов Алматы – Киев. Наше посольство обеспечивает встречу граждан, которые по железной дороге прибывают в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Украину, помогает им с временным местом жительства и посадкой на рейсы",

— поделился Олег Николенко.

Напомним, в ходе событий в Казахстане не пострадал и не был задержан властями ни один гражданин Украины. В то же время около 150 украинцев обратились в посольство за помощью в организации перелета домой.