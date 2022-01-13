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В МИД рассказали как помогают украинцам, застрявшим в Казахстане
Украинское МИД работает над тем, чтобы помочь украинцам, застрявшим в Казахстане, в кратчайшие сроки вернуться на родину.
Такое заявление сделал спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".
Чиновник говорит, что международный аэропорт Алматы уже частично вернулся к работе, поэтому некоторые гражданские рейсы выполняются.
На данный момент известно, что уже состоялись рейсы в Нур-Султан и Бишкек.
В ближайшее время все желающие украинцы смогут вылететь на родину. Однако конкретных дат чиновник не назвал. Тем не менее, он уточнил, что договоренности с авиаперевозчиком уже есть.
"Дипломаты и авиаперевозчик работают над скорейшим восстановлением рейсов Алматы – Киев. Наше посольство обеспечивает встречу граждан, которые по железной дороге прибывают в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Украину, помогает им с временным местом жительства и посадкой на рейсы",
— поделился Олег Николенко.
Напомним, в ходе событий в Казахстане не пострадал и не был задержан властями ни один гражданин Украины. В то же время около 150 украинцев обратились в посольство за помощью в организации перелета домой.