Ляшко сравнил шансы умереть от COVID с прививкой и без

В Минздраве подсчитали, сколько умерших от коронавируса ранее были вакцинированы

Риск умереть от коронавируса у невакцинированного человека в 10 раз выше чем у тех, кто полностью вакцинировался. Об этом на своей Facebook-странице заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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По словам главы медицинского ведомства, в четвертом квартале прошлого года, почти 95% украинцев, умерших от коронавируса, не были вакцинированы. Ляшко отметил, что та же тенденция прослеживается и в других странах.

"В Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных в почти 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации, в США – от 5 до 7 раз, в зависимости от вакцины, во Франции – в 8 раз, при увеличении риска смертельного течения болезни у лиц старшего возраста", - рассказал министр.

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Ляшко также сообщил, что доля вакцинированных пациентов среди тех, кому понадобилась госпитализация, в Украине составляет 11,7%.

"Таким образом, 88,3% госпитализированных не проходили курс прививки. Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного", - заявил он.

Напомним, назван симптом COVID, который проявляется у вакцинированных. На новый симптом обратили внимание после массовой вакцинации населения.

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