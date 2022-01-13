Назван симптом COVID, который проявляется у вакцинированных

На новый симптом обратили внимание после массовой вакцинации населения

У людей, зараженных штаммом коронавируса "Омикрон", нашли новый специфический симптом. Причем проявляется он только у тех, кто ранее был вакцинирован, пишет британское издание Express.

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Симптом, который ранее не был характерен для больных коронавирусаом – это чихание. Он стал проявляться после появления штамма "Омикрон", причем в основном у тех, кто уже был вакцинирован. Такие результаты получили специалисты британского исследовательского центра ZOE.

"Люди, которые были вакцинированы, а затем дали положительный результат на COVID-19, чаще сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, кто не делал прививку. Это говорит о том, что частое чихание без видимой причины после вакцинации может быть признаком COVID-19", — заявили ученые ZOE.

Напомним, в Минздраве рассказали новую информацию о штамме "Омикрон". Над Омикроном провели ряд новых научных исследований.

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