Сутки в ООС: боевики два раза обстреляли позиции ВСУ

Боевики использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм.

За минувшие сутки, 13 января 2022 года, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники 2 раза обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба штаба ООС.

В частности, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих возле населенных пунктов Причепиловка и Станица Луганская. Они использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм.

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Никто из украинских военнослужащих за минувшие сутки не погиб и не пострадал. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях полностью контролируется украинскими военнослужащими.

Напомним, 10 января во время работ по восстановлению минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории возле населенного пункта Крутая Балка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих.

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Следователи ГБР по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, что повлекло за собой тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода).

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