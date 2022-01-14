Более 92 тысяч украинцев за день привились от COVID-19

Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 197 703 человека.

В Украине в четверг, 13 января 2022 года, прививки от COVID-19 сделали 92 835 человек, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. Бустерную дозу вакцины получили 14 485 человек,

Прививку второй дозой COVID-вакцины за минувшие сутки получили 45 465 украинцев. Дополнительную дозу вакцины получили 551 человек.

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Вакцинацию 13 января проводили 811 мобильных медицинских бригад, 3 234 пункта вакцинации и 440 центров вакцинации населения.

Таким образом, всего с начала вакцинации, которая стартовала в Украине 24 февраля 2021 года, первую дозу вакцины уже получили 14 941 502 человека. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 197 703 человека.

Между тем, в Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 14 января 2022 года было подтверждено 3 737 510 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 545 111 человек, а 98 068 – умерли от осложнений.

Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr