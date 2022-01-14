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Карантин в Украине: сократилась "оранжевая" зона

В целом по Украине, по данным Министерства здравоохранения, СOVID-показатели не превышают норму.
 |  Автор: Виталий Кулак
Карантин в Украине: сократилась "оранжевая" зона
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Минздрав Украины сегодня, 14 января 2022 года, обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом в областях. Херсонская область из "оранжевой" перешла в "желтую" зону адаптивного карантина, свидетельствуют данные Минздрава.

Таким образом, на данный момент только две области входят в "оранжевую" зону адаптивного карантина - Ивано-Франковская и Сумская. Все остальные регионы входят в "желтую" зону карантина. 

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В целом по Украине СOVID-показатели не превышают норму. Однако, в нашей стране третий день подряд увеличивается количество новых случаев коронавируса.

В Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 14 января 2022 года было подтверждено 3 737 510 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 545 111 человек, а 98 068 – умерли от осложнений.

Напомним, ранее ученые сообщили, что инкубационный период при инфицировании новым штаммом коронавируса "Омикрон" составляет три дня, в то время как при инфицировании штаммом "Ухань" – пять дней, а "Дельта" – четыре дня.

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Иллюстративное фото / moz.gov.ua
Иллюстративное фото / moz.gov.ua

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