Москва снова заговорила о "красных линиях" по Украине

МИД РФ назвал три неприемлемые ситуации, касающиеся взаимоотношений Украины и НАТО

Министерство иностранных дел России вновь заговорило о "красных линиях" в вопросе взаимоотношений Украины и НАТО. Как пишут российские СМИ, соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Первые две "красные линии" для Москвы касаются вступления Украины в НАТО и появления войск США в регионе.

"Категорически неприемлемо появление Альянса на российских границах, это настоящая красная линия. Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море – это вторая красная линия", - заявил Лавров.

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Также в Москве считают категорически неприемлемым участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе. Лавров отметил, что сейчас в Украине находятся сотни военнослужащих США и Британии.

"Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет переходом всех "красных линий" и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО", - заявил Лавров.

Напомним, в НАТО возмущены поведением России и заявляют, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

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