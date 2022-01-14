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Пентагон рассказал, откуда РФ перебрасывает войска к границам Украины
Две трети войск РФ, сосредоточенных возле границ Украины, переброшены из других регионов России. Такое заявление сегодня, 14 января, на брифинге сделал представитель Пентагона Джон Кирби.
"Я сказал бы, что примерно 2/3 наращенных войск, которые мы видели вокруг Украины, – это войска, которые выведены из гарнизона. Они еще не были на западе страны, а прибыли из других мест. Однако это - их большая часть", - сказал Кирби.
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Он подчеркнул, что США продолжают рассматривать различные сценарии развития событий в районе границы Украины с Россией и проводить консультации с союзниками и международными партнерами.
Напомним, осенью 2021 года Россия сконцентрировала возле украинской границы большое количество своих войск. Американская разведка, например, считает, что РФ готовится к полномасштабной агрессии в Украину.
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Ранее стало известно, что американские конгрессмены от Республиканской партии предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс", а Россию – страной-спонсором терроризма.
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