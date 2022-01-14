Пентагон рассказал, откуда РФ перебрасывает войска к границам Украины

США продолжают рассматривать различные сценарии развития событий в районе границы Украины с Россией.

Две трети войск РФ, сосредоточенных возле границ Украины, переброшены из других регионов России. Такое заявление сегодня, 14 января, на брифинге сделал представитель Пентагона Джон Кирби.

"Я сказал бы, что примерно 2/3 наращенных войск, которые мы видели вокруг Украины, – это войска, которые выведены из гарнизона. Они еще не были на западе страны, а прибыли из других мест. Однако это - их большая часть", - сказал Кирби.

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Он подчеркнул, что США продолжают рассматривать различные сценарии развития событий в районе границы Украины с Россией и проводить консультации с союзниками и международными партнерами.

Напомним, осенью 2021 года Россия сконцентрировала возле украинской границы большое количество своих войск. Американская разведка, например, считает, что РФ готовится к полномасштабной агрессии в Украину.

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Ранее стало известно, что американские конгрессмены от Республиканской партии предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс", а Россию – страной-спонсором терроризма.

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