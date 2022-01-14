Послание "польских хакеров" написано на ломаном польском, - СМИ

Текст послания, видимо, написан человеком, для которого польский не является родным

"Послание" украинцам, которое "польские хакеры" оставили на взломанных сайтах нескольких украинских министерств и ведомств, вероятно, было написано человеком, для которого польский язык не является родным. Об этом пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на комментарии польских журналистов и просто носителей польского языка.

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Так, полякам сразу бросается в глаза, что обращение "Ukrainiec!", с которого начинается текст, стоит в именительном падеже, что является нормой для русского языка, но совершенно нехарактерно для польского. Также в именительном вместо звательного падежа это слово использовано в украинской части "послания".

"Если в повседневном употреблении в украинском языке люди нередко используют вместо него именительный, то в польском употребление звательного падежа общепринято и обращение должно было звучать как "Ukraińcu", - пишет издание.

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Есть в "послании" и другие недостатки, которые не столь очевидны, но всё равно могут указывать на то, что текст писал человек, чей родной язык не польский. В частности, некоторые фразы носитель языка сформулировал бы иначе.

Например, окончание фразы "wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne" ("вся информация о вас стала общедоступной") поляк написал бы как "są publiczne", а фразу "zostały przesłane do wspólnej sieci" ("были отправлены в общую сеть") – как ‘zostały opublikowane w sieci". Также странной выглядит формулировка "Dane (na komputerze) są niszczone" ("данные (на компьютере) уничтожены"), которую поляк сформулировал бы как "dane zostały zniszczone/usunięte".

Послание, оставленное неизвестными хакерами:

mon.gov.ua

Напомним, сегодня ряд украинских правительственных сайтов был взломан. На них появилось "послание", демонстративно указывающее на "польский след" этой кибератаки.

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