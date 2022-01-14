Под Харьковом массовое ДТП с пострадавшими

Под Харьковом в пятницу, 14 января, произошло массовое ДТП.

| Автор: Шароди Диана

Вследствие ДТП на Харьковщине пострадали по меньшей мере три человека, среди них — ребенок. ДТП произошло с участием пяти автомобилей.

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Об этом в Фейсбуке информирует пресс-центр ГСЧС.

"14 января в 09:43 поступило сообщение о том, что на автодороге между селами Задонецкое и Лиман Чугуевского района столкнулись сразу 5 автомобилей: ВАЗ 2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage и ТАТА",

— пишут спасатели.

Сообщается, что пострадали три человека — водитель автомобиля ВАЗ, а также два пассажира этого автомобиля. Среди пострадавших ребенок — девочка шести лет. Ее 26-летняя мама, которая ехала в этом же автомобиле, оказалась зажатой конструкциями авто.

Сотрудники ГСЧС, приехавшие на место массового ДТП, деблокировали женщину при помощи специального инструмента. Травмированные участники аварии были доставлены в местную больницу скорой помощи.

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Напомним, 12 января в Харькова произошла авария. В результате на месте происшествия погибли три человек. В больницу в тяжелом состоянии доставили двух трехлетних детей, которые находились в автомобиле Camry. Сейчас врачи борются за их жизнь.