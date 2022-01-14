На Сумщине разоблачили махинацию с землей: 66 млн грн убытков

Организатор этой преступной схемы сейчас скрывается от следствия. Ведется его розыск.

В Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила группу лиц, которые нанесли госбюджету ущерб в размере 66 млн гривен. Злоумышленники хотели избежать уплаты налогов от продажи агрофирмы с землей в 6,5 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По версии досудебного следствия, руководство региональных агрофирм продало свои предприятия за общую сумму в 350 млн гривен. Вместо того, чтобы заплатить обязательный налог в размере 66,2 млн гривен, фигуранты решили их присвоить. Для этого они якобы инвестировали 66,2 млн. гривен в специально созданные фирмы. Потом эти деньги провели через фирмы-прокладки и, наконец, "легализовали", покупая элитную недвижимость и люксовые автомобили.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Организатор этой преступной схемы сейчас скрывается от следствия. Ведется его розыск. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что в Обуховском районе Киевской области чиновники одного из поселковых советов организовали многомиллионные махинации с земельными участками. Они продавали землю подконтрольной частной структуре, в десять раз занизив цену.

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Фото с места обыска / ssu.gov.ua