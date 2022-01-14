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Украина и НАТО усилят киберсотрудничество
Североатлантический альянс (НАТО) в ближайшее время планирует подписать соглашение о начале сотрудничества с Украиной в плане передачи опыта по кибербезопасности. Таким образом Киев получит новую информацию о вредоносных программах.
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Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО осуждает преступные кибератаки и вмешательства в работу правительственных ресурсов Украины. Альянс будет стараться улучшить показатели Украины в киберзащите за счет передачи собственного опыта.
"В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах. Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена",
— заявил генсек.
Напомним, Польша прокомментировала кибератаку против Украины. В МИД Польши заявили, что обеспокоены данными противозаконной кибератакой, которая случилась в ночь с 13 на 14 января.