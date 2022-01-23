ВОЗ предупредила о возможности появления новых штаммов коронавируса

На данный момент около 3 млрд человек в мире еще не получили даже первой прививки от коронавируса.

Пандемия коронавируса не завершится нынешней волной заболевания "Омикроном", так как будут новые штаммы этого вируса. Такое заявление сделала британский представитель Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, сообщает The Guardian.

Она подчеркнула, что в мире на данный момент около 3 млрд человек, которые до сих пор не получили даже первой прививки от коронавируса. По ее словам, это глобальная проблема.

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"Пандемия не закончится на "Омикроне". Будут другие штаммы", - заявила ван Керкхове.

Между тем, с начала пандемии и по состоянию на утро 23 января 2022 года в Украине было подтверждено 3 857 455 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 582 908 человек, а 99 215 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 457 249 человек.

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Напомним, с понедельника, 24 января, некоторые украинцы смогут купить за "тысячу Зеленского" рецептурные и безрецептурные препараты в аптеке. Однако разрешено тратить в аптеках деньги "еПоддержки" не всем, а только тем украинцам, кому есть 60 лет.

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