У Зеленского отреагировали на эвакуацию американцев

Офис президент назвал причину, по которой Вашингтон приказал вывезти семьи дипломатов

Эвакуация семей и части дипломатов американского посольства в Украине обусловлена не так российской военной угрозой, как внутриполитической ситуацией в самих США. Такое мнение в комментарии Liga.net высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Он отметил, что американцы постоянно говорят о возможном российском вторжении в Украину, которое создало бы прямую угрозу безопасности дипломатов из США. По словам Подоляка, в таких условиях действующая американская администрация столкнулась бы с критикой внутри страны, если бы эвакуация не началась.

"Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы". Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, уровень взаимодействия и эффективности останется прежним", – сказал он.

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Советник главы ОП также высказал предположение, что Вашингтон может отменить решение об эвакуации уже в феврале.

Напомним, ранее стало известно, что Госдеп разрешил своим дипломатам покинуть Украину. Сотрудники дипведомства могут самостоятельно принимать решение по этому поводу. В то же время членам их семей приказали выехать из страны.

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