Стало известно, будет ли ЕС эвакуировать из Украины своих дипломатов

Ожидается, что вскоре госсекретарь Энтони Блинкен объяснит причину такого решения США.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ответил, будет ли Евросоюз эвакуировать своих дипломатов или их семьи из Украины в связи с угрозой вторжения России. Ранее на такой шаг решились в США. Слова политика передает "Укринформ".

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"У нас нет намерения делать такую же вещь [эвакуировать], потому что не знаем ни о какой особой причине для этого", – сказал Боррель.

Он также не считает, что не нужно "драматизировать", так как переговоры с РФ продолжаются. Вместе с этим он не думает, что Украину стоит оставлять.

"Государственный секретарь Блинкен объяснит нам причины такого решения… Но, возможно, Блинкен владеет большей информацией и поделится с нами", – добавил политик.

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Отвечая на уточняющий вопрос, Боррель подчеркнул, что в Евросоюзе нет решений по эвакуации дипломатов.

Напомним, ранее Госдеп США разрешил своим дипломатам покинуть Украину, а отъезд для членов их семей обязателен.

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