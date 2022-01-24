МИД РФ назвал "феерическим фейком" просьбу Китая "не наступать на Украину"

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию издания Bloomberg о том, что президент Китая якобы попросил Путина не нападать на Украину.

| Автор: Шароди Диана

В России заявили, что информация издания Блумберг о том, что председатель Центрального военного совета КНР Китая Си Цзиньпин попросил Владимира Путина "не нападать на Украину во время Олимпийским игр" — якобы фейк.

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Об этом заявила представитель пресс-службы Путина Мария Захарова в эфире радиостанции Эхо Москвы в понедельник, 24 января.

"Была на днях просто феерическая, фейковая история Bloomberg относительно того, что якобы Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр. Такого уровня дезинформации, не просто потому что это факт неподтвержденный, а потому что это невозможнейшая, несуразнейшая глупость, я, честно говоря, от Bloomberg не ожидала",

— говорит Захарова.

Российская чиновница подчеркнула, что подобной провокационной информации от Bloomberg в РФ не могли ожидать.

"Раньше они все-таки были менее податливые на подобные виды пропихиваемых утечек, но сейчас, видимо, сдались",

— резюмировала Захарова.

Отметим, что накануне Bloomberg опубликовал информацию о том, что глава Китая якобы обратился к Путину с просьбой "не нападать на Украину", чтобы не затмить проведение Олимпийских игр, на которые в Китае потратили много денег.

Напомним, накануне стало известно, что Госдеп США принял решение об эвакуации своих дипломатов и членов их семей из Украины. Спикер украинского МИД заявил, что в Украине такое решение считают "преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения". Тем не менее, Николенко подчеркнул, что Украина уважает право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий.