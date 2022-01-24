Развертывание теробороны идет круглосуточно, - Резников

Украина ускоренно готовится к партизанской войне против интервентов

Работа по развертыванию территориальной обороны в Украине ведется круглосуточно, а возникающие проблемы на местах решают точечно. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в авторской колонке на сайте "Украинской правды".

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Он отметил, что власти трезво оценивают соотношение военного потенциала России и Украины, а потому готовят "асимметричные ответы там, где баланс пока не в нашу пользу".

"Развертывание системы национального сопротивления, в частности, территориальной обороны, продолжается круглосуточно. Но точно будут какие-то невзгоды. К примеру, оружия и боеприпасов достаточно. Однако где-нибудь мы получим неготовые помещения. Мы их приготовим. Где-то сотрудники центров комплектации еще не разобрались, как действовать. Мы их быстро обучим", - заявил он.

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По словам Резникова, сейчас правительство работает над максимальным упрощением всех бюрократических процедур, в том числе их цифровизацией, "чтобы не нужно было собирать лишние бумажки".

Глава Минобороны призвал украинцев определиться, как они готовы помочь в обороне государства. По его словам, в ближайшее время министерство начнет системно информировать граждан о том, как им действовать, если они пожелают присоединиться к силам терообороны, ВСУ или военному резерву.

Напомним, командование ООС полагает, что Россия может захватить восемь областей. В случае вторжения россияне попытаются отрезать Украину от выхода к морю.

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