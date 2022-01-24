Германия разрешила семьям своих дипломатов уехать из Украины

Также разрешили покинуть Украину, если захотят, членам семей сотрудников немецких организаций.

Министерство иностранных дел Германии разрешило семьям сотрудников дипломатического представительства в Украине уехать из страны, если они этого хотят. Такое заявление сделал официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер, сообщает "Интерфакс-Украина".

Также разрешили покинуть Украину, если захотят, членам семей сотрудников немецких организаций.

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Сколько человек планируют воспользоваться этой возможностью – не сообщается. Известно, что МВД Германии оплатит проезд всех родственников немецких дипломатов, которые захотят уехать из Украины.

Напомним, на фоне обострения ситуации возле украинской границы первыми США разрешили уехать из Украины членам семей дипломатов.

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Ранее стало известно, что Великобритания начала эвакуировать часть своих дипломатов из Украины. Причина такого решения – обострение ситуации вокруг Украины из-за возможного вторжения России.

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