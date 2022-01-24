Есть 10 сценариев вторжения РФ в Харьков, - СБУ

Спецслужбы уверяют, что готовы даже к варианту со "сменой руководящего состава"

Аналитики СБУ составили 10 возможных сценариев развития событий при вторжении России и попытке захвата Харькова. Об этом заявил начальник Харьковского областного управления СБУ Роман Дудин на аппаратном совещании в Харьковской ОГА в понедельник, 24 января.

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"Нам известно 10 потенциальных сценариев развития событий. Все варианты мы отработали, есть план действий даже на случай полной смены руководящего состава", — заявил он.

По словам Дудина, местные планы действий при различных сценариях были согласованы с центральным военным командованием, в частности, с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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"На территории Харьковского региона, как и на территории всей Украины в целом есть очень много „сюрпризов“, которые могут ожидать потенциального захватчика", — заверил глава областного управления СБУ.

Дудин заверил, что сегодня силовики готовы любым чрезвычайным ситуациям лучше, чем за все последние восемь лет.

Напомним, в Минобороны заявили, что развертывание теробороны идет круглосуточно. Украина ускоренно готовится к партизанской войне против интервентов.

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