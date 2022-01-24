ВОЗ допустила окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Если страны примут комплексные меры для борьбы с COVID-19, то пандемия может закончиться уже в 2022 году. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне", - подчеркнул Гебрейесус.

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По его словам, для того, чтобы в мире закончилась пандемия коронавируса, нужно, чтобы в каждой стране было вакцинировано не менее 70% населения.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 24 января 2022 года было подтверждено 3 870 370 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 585 338 человек, а 99 282 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 466 084 человека.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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