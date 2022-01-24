Учения СБУ: Под Киевом спецназ освободил "захваченный" самолет

Силовики отрабатывают взаимодействие при борьбе с террористами и диверсантами

СБУ отбила самолет с пассажирами у "террористов" / ssu.gov.ua

СБУ провела тактико-специальные учения, в ходе которых было отработано освобождение самолета, захваченного террористами. Тренировка прошла на базе международного аэропорта "Антонов" в Киевской области, сообщили в пресс-центре ведомства.

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Согласно легенде учений, условные террористы захватили самолет и взяли в нем заложников, после чего потребовали приземлить воздушное судно. Параллельно вторая группа террористов захватила диспетчерскую башню в аэропорту.

Отмечается, что тренировка проходила в условиях, максимально приближенных к реальным. Помимо СБУ, в учениях были задействованы подразделения полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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В ходе учебной спецоперации правоохранители обезвредили "террористов" и освободили "заложников".

"Целью проведения тренировок стало усовершенствование межведомственного взаимодействия в сфере предотвращения и нейтрализации террористических угроз, в том числе на стратегически важных объектах критической инфраструктуры", - заявили в СБУ.

Напомним, в Минобороны заявили, что развертывание теробороны идет круглосуточно. Украина ускоренно готовится к партизанской войне против интервентов.

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