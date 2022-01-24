Большинство украинцев не верят в Зеленского как главнокомандующего

Лишь один из трех украинцев считает, что Зеленский справится с военным командованием в полноценной войне

Не все украинцы верят в верховного главнокомандующего / instagram.com/zelenskiy_official

Больше половины украинцев не верят, что президент Владимир Зеленский эффективно проявит себя как верховный главнокомандующий в случае российского вторжения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на днях Киевским международным институтом социологии.

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"Среди респондентов больше тех, кто считает, что в случае вторжения России В. Зеленский не способен будет эффективно сработать как Верховный главнокомандующий – так считают 53,1% респондентов против 31,9%, которые считают, что он способен эффективно сработать", - сообщили социологи.

Отмечается, что в последнее время украинцы стали меньше верить в Зеленского, как верховного главнокомандующего. За три месяца в этом вопросе президент утратил доверие 4% украинцев.

kiis.com.ua

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Также большинство опрошенных граждан (56,5%) считают, что власти прилагают недостаточные дипломатические и оборонные усилия для предотвращения российского вторжения. Только 29,2% респондентов уверены, что предпринимаемых мер достаточно.

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Напомним, Зеленский созывает СНБО из-за угрозы со стороны РФ. Заседание состоится в понедельник, 24 января.

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