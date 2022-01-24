Задержан вор, укравший 120 тысяч долларов из кабинета львовского судьи

Ему, согласно Уголовному кодексу Украины, грозит до 12 лет лишения свободы.

Во Львовской области полицейские задержали 28-летнего жителя Червонограда, который во Львове в ночь на 18 января из кабинета судьи Западного апелляционного хозяйственного суда украл 120 тысяч долларов. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Львовской области.

По версии досудебного следствия, злоумышленник проник в кабинет судьи через окно на втором этаже. Сигнализации в помещении нет, поэтому государственная охрана не знала про взлом.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража). Максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что к краже причастен 28-летний житель Червонограда. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. 23 января его задержали.

Пресс-служба Западного апелляционного хозяйственного суда сообщила, что украденное имущество отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах.

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Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили судью Черниговского окружного административного суда на получении взятки в размере 20 тысяч долларов.

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