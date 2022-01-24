Кофе вместо соли и песка: В Ирпене по-новому борются с гололедом

Ирпень проводит эксперимент в борьбе со скользкими тротуарами

В городе Ирпень Киевской области местные власти решили бороться со скользкими тротуарами с помощью кофе. Вместо песчано-солевой смеси местные коммунальщики используют кофейную гущу. Об этом сообщает ITV.

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Пока это не более чем эксперимент. Для обработки тротуаров местные кафе выделили городским службам около 20 килограммов отработанного кофе.

Коммунальщики подчеркивают, что кофе – экологически безопасный материал, который к тому же обладает отличными абразивными свойствами. Помимо того, что он справляется с задачами по борьбе с гололедом, кофе еще и положительно сказывается на качестве почвы.

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Отмечается, что эксперимент продолжат, если отзывы горожан и работников коммунальных служб окажутся положительными. Особенно с учетом того, что использование отработанного кофе позволит городским властям сэкономить деньги на покупке песка и соли.

Напомним, украинцы стали тратить больше, вырос оборот розничной торговли. В течение 2021 года увеличилась тенденция к покупкам в сфере розничной торговли.

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